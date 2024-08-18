Пусков ракет не зафиксировано, вражеские бомбардировщики возвращаются на аэродромы – мониторы

Масштабной атаки на Украину, к счастью, не произошло.
По обновленной информации пусков ракет по вражеской авиации не было зафиксировано.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Вероятно, что Ту-95МС проводили тренировки с имитацией пусков ракет. Пусков ракет не произошло.
Позже три Ту-95мс летали вокруг Энгельса, а три в районе Каспия. Также один Ту-160 кружил подальше от них.
Добавим, что информация о вылете МиГ-31К не соответствует действительности.
В настоящее время самолеты вражеской авиации возвращаются на аэродромы в России.
Интересно, что за ночь борта преодолели километраж в не менее 3300 км без учета маневрирования, выполняли команды на пуск средств поражения.
Однако о вхождении КРПБ в воздушное пространство Украины информации не поступало.
Однако, если будет объявлена масштабная воздушная тревога, направляйтесь к укрытиям и позаботьтесь о собственной безопасности.
В то же время, есть активность враждебной тактической авиации на востоке.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
В то же время по Украине кружат вражеские беспилотники.
Как сообщалось, утром 17 августа в Киеве слышны взрывы. Очень шумно было вблизи города. В Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.
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