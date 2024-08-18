Пусков ракет не зафиксировано, вражеские бомбардировщики возвращаются на аэродромы – мониторы

Масштабной атаки на Украину, к счастью, не произошло.

По обновленной информации пусков ракет по вражеской авиации не было зафиксировано.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Вероятно, что Ту-95МС проводили тренировки с имитацией пусков ракет. Пусков ракет не произошло.

Позже три Ту-95мс летали вокруг Энгельса, а три в районе Каспия. Также один Ту-160 кружил подальше от них.

Добавим, что информация о вылете МиГ-31К не соответствует действительности.

В настоящее время самолеты вражеской авиации возвращаются на аэродромы в России.

Интересно, что за ночь борта преодолели километраж в не менее 3300 км без учета маневрирования, выполняли команды на пуск средств поражения.

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Однако о вхождении КРПБ в воздушное пространство Украины информации не поступало.

Однако, если будет объявлена масштабная воздушная тревога, направляйтесь к укрытиям и позаботьтесь о собственной безопасности.

В то же время, есть активность враждебной тактической авиации на востоке.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В то же время по Украине кружат вражеские беспилотники.

Как сообщалось, утром 17 августа в Киеве слышны взрывы. Очень шумно было вблизи города. В Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.

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