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Сколько стоит однокомнатная квартира с ремонтом: рейтинг цен в Украине

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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Сколько стоит однокомнатная квартира с ремонтом: рейтинг цен в Украине

Фото: pixabay.com

Дешевле всего в Кривом Роге, Запорожье, Кропивницком и Николаеве.

Цены на готовые однокомнатные квартиры с ремонтом в крупных городах Украины стартуют от 480 тысяч гривен. Дешевле всего жилье можно приобрести в Кривом Роге, дороже всего в Киеве — 3,2 млн.

За последние три месяца готовые квартиры подешевели только в столице, говорится в статистике ЛУН.

Так, в Киеве в среднем стоимость однокомнатных квартир снизилась на 400 тысяч гривен, что составляет –12%. Остальные регионы остались без изменений. Интересно, что в Ужгороде трехкомнатные квартиры от владельцев в среднем на тысячу долларов дороже, чем в Одессе.

"Близость к границе с ЕС и удаленность от боевых действий сегодня являются значительным конкурентным преимуществом", — отмечает ЛУН.

Сколько стоит 1-комнатная квартира с ремонтом:

  • Киев – 3,2 млн грн
  • Львов – 2,1 млн грн
  • Одесса – 1,7 млн грн
  • Винница – 1,6 млн грн
  • Ужгород – 1,6 млн грн
  • Днепр – 1,6 млн грн
  • Луцк – 1,5 млн грн
  • Черновцы – 1,5 млн грн
  • Ровно – 1,4 млн грн
  • Полтава – 1,4 млн грн
  • Тернополь – 1,4 млн грн
  • Черкассы – 1,4 млн грн
  • Харьков – 1,3 млн грн
  • Житомир – 1,3 млн грн
  • Хмельницкий – 1,2 млн грн
  • Херсон – 1,1 млн грн
  • Суммы – 1,1 млн грн
  • Чернигов – 1,1 млн грн
  • Ивано-Франковск – 1,1 млн грн
  • Николаев – 1 млн
  • Кропивницкий – 940 тыс. грн
  • Запорожье – 920 тыс. грн
  • Кривой Рог – 480 тыс. грн

Напомним, что покупателей недвижимости в Киеве зимой 2023 года стало значительно меньше. Средняя стоимость квадратного метра первичного жилья сейчас стартует от 34 200 грн. Однако цены, вероятно, начнут расти.

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Дата публикации
Просмотры
4002
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