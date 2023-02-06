Сколько стоит однокомнатная квартира с ремонтом: рейтинг цен в Украине

Дешевле всего в Кривом Роге, Запорожье, Кропивницком и Николаеве.
Цены на готовые однокомнатные квартиры с ремонтом в крупных городах Украины стартуют от 480 тысяч гривен. Дешевле всего жилье можно приобрести в Кривом Роге, дороже всего в Киеве — 3,2 млн.
За последние три месяца готовые квартиры подешевели только в столице, говорится в статистике ЛУН.
Так, в Киеве в среднем стоимость однокомнатных квартир снизилась на 400 тысяч гривен, что составляет –12%. Остальные регионы остались без изменений. Интересно, что в Ужгороде трехкомнатные квартиры от владельцев в среднем на тысячу долларов дороже, чем в Одессе.
"Близость к границе с ЕС и удаленность от боевых действий сегодня являются значительным конкурентным преимуществом", — отмечает ЛУН.
Сколько стоит 1-комнатная квартира с ремонтом:
- Киев – 3,2 млн грн
- Львов – 2,1 млн грн
- Одесса – 1,7 млн грн
- Винница – 1,6 млн грн
- Ужгород – 1,6 млн грн
- Днепр – 1,6 млн грн
- Луцк – 1,5 млн грн
- Черновцы – 1,5 млн грн
- Ровно – 1,4 млн грн
- Полтава – 1,4 млн грн
- Тернополь – 1,4 млн грн
- Черкассы – 1,4 млн грн
- Харьков – 1,3 млн грн
- Житомир – 1,3 млн грн
- Хмельницкий – 1,2 млн грн
- Херсон – 1,1 млн грн
- Суммы – 1,1 млн грн
- Чернигов – 1,1 млн грн
- Ивано-Франковск – 1,1 млн грн
- Николаев – 1 млн
- Кропивницкий – 940 тыс. грн
- Запорожье – 920 тыс. грн
- Кривой Рог – 480 тыс. грн
Напомним, что покупателей недвижимости в Киеве зимой 2023 года стало значительно меньше. Средняя стоимость квадратного метра первичного жилья сейчас стартует от 34 200 грн. Однако цены, вероятно, начнут расти.
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