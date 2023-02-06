Сколько стоит однокомнатная квартира с ремонтом: рейтинг цен в Украине

Дешевле всего в Кривом Роге, Запорожье, Кропивницком и Николаеве.

Цены на готовые однокомнатные квартиры с ремонтом в крупных городах Украины стартуют от 480 тысяч гривен. Дешевле всего жилье можно приобрести в Кривом Роге, дороже всего в Киеве — 3,2 млн.

За последние три месяца готовые квартиры подешевели только в столице, говорится в статистике ЛУН.

Так, в Киеве в среднем стоимость однокомнатных квартир снизилась на 400 тысяч гривен, что составляет –12%. Остальные регионы остались без изменений. Интересно, что в Ужгороде трехкомнатные квартиры от владельцев в среднем на тысячу долларов дороже, чем в Одессе.

"Близость к границе с ЕС и удаленность от боевых действий сегодня являются значительным конкурентным преимуществом", — отмечает ЛУН.

Сколько стоит 1-комнатная квартира с ремонтом:

Киев – 3,2 млн грн

– 3,2 млн грн Львов – 2,1 млн грн

– 2,1 млн грн Одесса – 1,7 млн грн

– 1,7 млн грн Винница – 1,6 млн грн

– 1,6 млн грн Ужгород – 1,6 млн грн

– 1,6 млн грн Днепр – 1,6 млн грн

– 1,6 млн грн Луцк – 1,5 млн грн

– 1,5 млн грн Черновцы – 1,5 млн грн

– 1,5 млн грн Ровно – 1,4 млн грн

– 1,4 млн грн Полтава – 1,4 млн грн

– 1,4 млн грн Тернополь – 1,4 млн грн

– 1,4 млн грн Черкассы – 1,4 млн грн

– 1,4 млн грн Харьков – 1,3 млн грн

– 1,3 млн грн Житомир – 1,3 млн грн

– 1,3 млн грн Хмельницкий – 1,2 млн грн

– 1,2 млн грн Херсон – 1,1 млн грн

– 1,1 млн грн Суммы – 1,1 млн грн

– 1,1 млн грн Чернигов – 1,1 млн грн

– 1,1 млн грн Ивано-Франковск – 1,1 млн грн

– 1,1 млн грн Николаев – 1 млн

– 1 млн Кропивницкий – 940 тыс. грн

– 940 тыс. грн Запорожье – 920 тыс. грн

– 920 тыс. грн Кривой Рог – 480 тыс. грн

Напомним, что покупателей недвижимости в Киеве зимой 2023 года стало значительно меньше. Средняя стоимость квадратного метра первичного жилья сейчас стартует от 34 200 грн. Однако цены, вероятно, начнут расти.

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