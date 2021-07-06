Скука взяла: под Днепром парень ради видео "заминировал" многоэтажку

Правоохранители оперативно установили личность "минера" и теперь ему грозит наказание.

В Никополе 18-летний парень со скуки "заминировал" многоэтажку. Сам достал телефон и снимал эвакуацию людей и работу правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

Сообщение о заминировании одной из квартир в 5-этажном доме поступило в полицию 3 июля около 22:00. По словам заявителя, через 40 минут в квартире на проспекте Трубников в Никополе произойдет взрыв.

На место происшествия выехали оперативники, взрывотехники и кинологи с собаками. Они обследовали дом и не обнаружили взрывоопасных веществ.

Одновременно с этим полицейские начали устанавливать личность "минера" — им оказался 18-летний местный житель. Пока полицейские обследовали дом, он все время находился рядом и снимал все, что происходит, на мобильный телефон.

Минера доставили в участок и допросили. У него изъяли мобильные телефоны, подтверждающие его причастность к преступлению.

"5 июля мужчине вручили уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности)", — отметили в полиции.

Напомним, что на Днепропетровщине задержали 32-летнего мужчину, который после ссоры с девушкой сообщил о заложенной взрывчатке в помещении автостанции в Терновке.

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