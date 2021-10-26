Смертельные игры: в Николаеве мальчик напоролся на нож и умер

Трагедия произошла, когда дети играли.
В Николаевскую областную детскую клиническую больницу попал 10-летний мальчик с ножевым ранением в сердце. Ребенок скончался в больнице.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Произошел несчастный случай на пустыре. Нож находился в кармане ребенка. Во время игры с детьми мальчик упал и наткнулся на нож.
Дети немедленно позвали взрослых на помощь, а те — полицию и "скорую". Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
По этому факту, как того требует процедура в подобных случаях, следователи открыли уголовное производство по ст. 115 УКУ "Умышленное убийство" и проводят расследование обстоятельств трагедии.
Напомним, в поселке Козельщина Полтавской области 12-летний парень получил ожоги. Через четыре дня ребенок скончался в реанимации.