Смертельные игры: в Николаеве мальчик напоролся на нож и умер

Смертельные игры: в Николаеве мальчик напоролся на нож и умер

Трагедия произошла, когда дети играли.

В Николаевскую областную детскую клиническую больницу попал 10-летний мальчик с ножевым ранением в сердце. Ребенок скончался в больнице.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Также читайте На Закарпатье ребенок прокусил игрушку и чуть не умер: как спасали малыша

Произошел несчастный случай на пустыре. Нож находился в кармане ребенка. Во время игры с детьми мальчик упал и наткнулся на нож.

Дети немедленно позвали взрослых на помощь, а те — полицию и "скорую". Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

По этому факту, как того требует процедура в подобных случаях, следователи открыли уголовное производство по ст. 115 УКУ "Умышленное убийство" и проводят расследование обстоятельств трагедии.

Напомним, в поселке Козельщина Полтавской области 12-летний парень получил ожоги. Через четыре дня ребенок скончался в реанимации.

Новости Украины: в Харькове умер ребенок, которого накануне сбила фура

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку