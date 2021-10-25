На Закарпатье ребенок прокусил игрушку и чуть не умер: как спасали малыша

На Закарпатье ребенок прокусил игрушку и чуть не умер: как спасали малыша

Спасло мальчика том, что семья живет недалеко от больницы.

Игрушку, которая едва не убила ребенка, приобрела в магазине жительница Закарпатья. 5-летний мальчик прокусил неоновую палочку китайского производства и начал задыхаться.

Об этом 25 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Медики сразу ввели ребенку сильнодействующие противоаллергические препараты.

"Отек может опускаться ниже к гортани и к трахее и это затрудняет дыхание. Поэтому нужно реагировать мгновенно. Это может еще привести к системной реакции организма — анафилактическому шоку", — объясняет аллерголог Оксана Коваль.

В магазине, где мать купила игрушку, еще четыре таких до сих пор остаются на витрине. Продавцы говорят, снять товар с продажи не имеют права, однако теперь, мол, покупателей предупреждают.

В свою очередь мать пострадавшего ребенка убеждена — такое предупреждение должно быть на упаковке или этикетке.

На упаковке указано, что товар из Китая импортирует житомирское общество. В Госпродпотребслужбе отмечают, что сведений о таком импортере у них нет. А по такому вопросу к ним никто не обращался. Осуществлять же внеплановую проверку Госпродпотребслужба имеет право в случае обращений потребителей.

Но ответственных все же будут искать. Если потерпевшие не будут молчать.

Новости Украины: жительница Закарпатья приобрела игрушку, что чуть не убила ребенка

"Потребитель обязан четко зафиксировать, у кого он получил услугу или продукцию. Если речь идет о нарушении прав ребенка, когда непосредственно может возникать угроза жизни или здоровью ребенка, то такие вопросы на сегодняшний день рассматривает и прокуратура", — объясняет представитель ГО по защите прав потребителей Владимир Поляк.

Тогда весь товар из продаже изымают, а пострадавшие через суд могут рассчитывать на материальное и моральное возмещение. Однако такие дела до суда доходят крайне редко.

"Потребители не хотят втягиваться в судебные тяжбы. Обычно идет обращение в магазин, или к продавцу и решается на месте или с заменой товара, или возвратом средств", — отмечает юрист Павел Мельник.

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Автор: Светлана Денищук

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