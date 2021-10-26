Современная женщина очень занята и не может позволить себе долго находиться на кухне, поэтому для ежедневного меню подбирает простые и быстрые рецепты полезных блюд.

Осенью и зимой нас выручает тыква, из которой можно приготовить традиционную в Украине кашу, сварить ароматный суп, напечь оладий или маффинов. Мы же предлагаем блюдо, которое отберет гораздо меньше времени и сил, чем выше обозначенные.

Жареная тыква с чесноком готовится быстро, просто и с минимальным набором продуктов. Если у вас есть кусочек тыквы, считайте, что вы накормили семью ужином, ибо обильно сдобренное чесноком блюдо утром подавать не с руки.

Ингредиенты:

0,5 кг тыквы

4-5 зубков чеснока

мука

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Тыкву очистить от семечек и кожуры, нарезать ломтиками толщиной около 0,5 см, посолить и поставить в холодильник.

С подготовленной тыквы слить сок, каждый ломтик поперчить, обвалять в муке и обжарить на раскаленном растительном масле с обеих сторон до золотистого румянца.

Подавать, притрусив измельченным чесноком.

На заметку

Для панировки вместо муки можно использовать манную крупу или панировочные сухари.

Чтобы придать жареной тыкве особый вкус, приправьте ее имбирем, душистым перцем, копченой паприкой, карри, сванской солью, прованскими или итальянскими травами.

Если любите к блюдам подавать соусы, раздавленный чеснок соедините со сметаной, майонезом или натуральным йогуртом.

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