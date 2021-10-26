Сучасна жінка дуже зайнята і не може дозволити собі довго перебувати на кухні, тому для щоденного меню підбирає прості і швидкі рецепти корисних страв.

Восени і взимку нас виручає гарбуз, з якого можна приготувати традиційну в Україні кашу, зварити ароматний суп, напекти оладок або мафінів. Ми ж пропонуємо страву, яка відбере значно менше часу і сил, ніж вище зазначені.

Смажений гарбуз із часником готується швидко, просто і з мінімальним набором продуктів. Якщо у вас є шматочок гарбуза, вважайте, що ви нагодували сім'ю вечерею, бо рясно присмачену часником страву вранці подавати не з руки.

Інгредієнти:

0,5 кг гарбуза

4-5 зубків часнику

борошно

олія

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Гарбуз очистити від насіння і шкірки, нарізати скибочками завтовшки близько 0,5 см, посолити і поставити в холодильник.

З підготовленого гарбуза злити сік, кожну скибочку поперчити, обваляти в борошні і обсмажити на розпеченій олії з обох боків до золотистого рум'янцю.

Подавати, притрусивши подрібненим часником.

На замітку

Для панірування замість борошна можна використовувати манну крупу або панірувальні сухарі.

Щоб надати смаженому гарбузу особливий смак, приправте її імбиром, запашним перцем, копченої паприкою, карі, сванською сіллю, прованськими або італійськими травами.

Якщо любите до страв подавати соуси, розчавлений часник з'єднайте зі сметаною, майонезом або натуральним йогуртом.

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