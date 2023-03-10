СМС от "StratComZSU": кто стоит за сообщениями, которые получили украинцы

В пятницу, 10 марта, многие украинцы получили сообщения от абонента "StratComZSU" или "AFUStratCom".

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ (из названия которого происходит аббревиатура "StratComZSU") прокомментировали смс, которые многие украинцы восприняли за фейк.

Объяснение СтратКом ВСУ обнародовали в Facebook.

Там говорят, что сообщения настоящие, ведь "в целях противодействия информационным операциям врага и формированию информационной гигиены украинцев, Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины продолжает регулярное информирование украинцев об угрозах информационной безопасности и правилах противодействия им".

К сотрудничеству теперь привлекаются известные специалисты и эксперты в области информационной безопасности.

"Сегодня большинство украинцев получили первую смс с базовыми правилами информационной гигиены. Их объяснила известная коммуникационщик, видеоблогер, лектор и писательница, автор и ведущая радио и телепрограмм по инфогигиене, основательница волонтерской инициативы "Как не стать овощем" Оксана Мороз", - говорится в сообщении.

Поэтому СМС, которые получили украинцы 10 марта, будут и дальше приходить и информировать об актуальных информационных угрозах. Такие смс будут поступать от имени StratComZSU и AFUStratCom.

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