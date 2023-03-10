Часть паспортов в Украине сочли недействительными: как проверить свой документ

В случае, если на ID-карте и в загранпаспорте будет разная транслитерация имени или фамилии, действительным будут признавать только последний оформленный документ. Читайте в материале ТСН.ua, как проверить, действителен ли загранпаспорт.

Украинцам советуют проверить загранпаспорта после того, как часть документов, изданных в Украине, признали недействительными из-за ошибок в транслитерации.

В Государственной миграционной службе Украины (ГТСУ) объяснили, что в феврале 2023 года в системе оформления биометрических паспортных документов обновили программное обеспечение. Соответственно, если транслитерация имени или фамилии в паспорте для выезда за границу не совпадает с той, которая была использована на ID-карте, действительным будет считаться последний оформленный документ.

То есть если вы сначала оформляли загранпаспорт, а затем решили оформить ID-карту и в ней увидели другое написание имени или фамилии латинскими буквами, значит, паспорт для выезда заграницу будет автоматически признан недействительным.

Как проверить, действителен ли загранпаспорт

Прежде всего, просто поверьте, одинакова ли транслитерация имени и фамилии на обоих документах. Если увидели разногласия, нужно сразу обратиться в подраздел миграционной службы, "Паспортного сервиса" или ЦНАПУ — здесь все зависит от того, какой именно документ нужно заменить.

Также можно проверить свой документ на сайте ГТСУ.

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