СНБО еще раз проверит некоторых "воров в законе"

Они жалуются на санкции.

Совет Нацбезопасности и обороны проверит трех криминальных авторитетов, которые жалуются, что их внесли в санкционный список в "воров в законе" несправедливо.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после заседания Совета нацбезопасности, пишет "Украинская правда".

"МВД внесло на рассмотрение СНБО в отношении 12 лиц, находящихся в статусе криминальных авторитетов, лидеров преступных группировок. После первого решения СНБО было очень много обращений относительно некоторых лиц, которые считают, что попали в санкций не совсем корректно. Поэтому сегодня было дано поручение СНБО в отношении трех лиц найти дополнительную проверку наличия их в санкционных списках с привлечением СБУ, контрразведки и соответствующих органов ", — отметил он.

По его словам, в отношении трех лиц будут уточнения, на которых ранее наложили санкции ".

Решением Совбеза были применены санкции в отношении 4 юридических и 6 физических лиц, аффилированные со спецслужбами РФ — они имеют непосредственное отношение к разработке компонентов вируса Petya. Эти киберпреступники внесены в санкционный список США за кибератаки на Соединенные Штаты.

Данилов добавил, что 21 июня 2018 решением СНБО были введены персональные санкции на три года. На днях санкции заканчиваются, поэтому против всех физических и юридических лиц санкции продлены, кроме людей, которые умерли.

Ранее Данилов отчитался, что в Украине не осталось "воров в законе".

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