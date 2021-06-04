Данилов отчитался, что в Украине не осталось "воров в законе"

Под санкции СНБО попали 111 криминальных авторитетов.

По состоянию на 4 июня из Украины депортировали всех "воров в законе". На момент наложения санкции СНБО 14 мая их насчитывалось 17.

Об этом во время брифинга заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Сегодня мы от нашей полиции получили такой отчет. У нас с начала года на территории Украины находилось 34 человека, которые имели статус "вора в законе". На сегодняшний день у нас таких людей ноль", — отметил он.

По словам секретаря Совбеза, на момент наложения санкции СНБО 14 мая их насчитывалось 17.

Кроме того, было 111 уголовных авторитетов, которые находились на территории Украины и попали под санкции СНБО. Сейчас из 111 осталось 42, в отношении которых продолжается процедура выдворения.

"После решения СНБО о наложении санкций на всех "воров в законе" и криминальных авторитетов, все представители криминального мира из первой категории были депортированы из Украины", — резюмировал Данилов.

Напомним, 14 мая СНБО ввел санкции против 557 воров в законе и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел решения в действие.

Новости Украины: готов ли Президент говорить с Путиным и кто следующим попадет под санкции СНБО

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку