США могут выделить еще около $500 миллионов помощи Украине

Соединенные Штаты продолжат ужесточать энергетическую систему Украины, которая находится под угрозой российских ударов.

США планируют выделить еще около $500 миллионов помощи.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Паетт, — пишет Укринформ.

«Соединенные Штаты уже предоставили Украине более 520 миллионов долларов помощи на энергетический сектор. Мы знаем, что на подходе еще $500 миллионов», — сказал представитель американской администрации.

Эти средства направлены главным образом на удовлетворение срочных потребностей, в том числе поиск новых трансформаторов и мощностей для восстановления энергетической инфраструктуры, разрушенной россиянами.

«Владимир Путин пытался превратить зимние холода в оружие и использовать зиму как инструмент, чтобы сломать волю украинского народа. Я уверен, что он терпит неудачу», — подчеркнул представитель Госдепартамента.

США работают с украинским правительством над развитием децентрализованной энергетической системы, полностью интегрированной с Европой – более устойчивой и гораздо более экологичной.

Напомним, что Сенат США принял законопроект о финансировании правительства : помощи Украине в нем нет.