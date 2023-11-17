США можуть виділити ще близько $500 мільйонів допомоги Україні

Сполучені Штати продовжать посилювати стійкість енергетичної системи України, яка перебуває під загрозою російських ударів.

США планують виділити на це ще близько $500 мільйонів допомоги.

Про це заявив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт, - пише Укрінформ.

«Сполучені Штати вже надали Україні понад $520 мільйонів допомоги на енергетичний сектор. Ми знаємо, що на підході – ще $500 мільйонів», - сказав представник американської адміністрації.

Ці кошти спрямовані головним чином на задоволення термінових потреб, серед яких пошук нових трансформаторів та потужностей для відновлення енергетичної інфраструктури, яку зруйнували росіяни.

«Володимир Путін намагався перетворити зимові холоди на зброю й використати зиму як інструмент, аби зламати волю українського народу. Я впевнений, що він зазнає невдачі»,- підкреслив представник Держдепартаменту.

США працюють з українським урядом над розбудовою децентралізованої енергетичної системи, повністю інтегрованої з Європою - більш стійкої та набагато більш екологічної.

Нагадаємо, що Сенат США ухвалив законопроєкт про фінансування уряду: допомоги Україні у ньому немає.