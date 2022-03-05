Страны, которые сегодня принимают украинцев без загранпаспортов

Страны, которые сегодня принимают украинцев без загранпаспортов

Европейские страны - лидеры среди стран, которые принимают украинцев без паспортов

Какие государства смягчили въездные требования для граждан Украины из-за наступления и вторжения России, разбирался ТСН.ua

Еще до войны многие страны смягчили въездные и визовые требования для граждан. Как известно, с 2017 года в странах Шенгенской зоны украинцы с биометрическими паспортами могли остаться 90 дней с биометрическими паспортами и 180 дней без визы. Теперь такое пребывание в случае продолжения войны можно продлить еще на год. В целом, пребывание в ЕС может занять до 3 лет.

На сегодняшний день страны пускающие без загранпаспорта следующая:

Венгрия принимает всех граждан Украины, спасающихся от войны, без биометрического паспорта или других проездных документов - после индивидуальной оценки других документов, удостоверяющих личность.

Ирландия объявила об отмене визового режима украинцам еще 25 февраля 2020 года. Те, украинцы, которые прибудут в Ирландию, будут иметь 90 дней после пересечения границы, чтобы урегулировать свой статус.

Граждан Украины пускают в Молдову без паспорта, с внутренним удостоверением личности.

Польша разрешает въезд любому гражданину Украины без паспорта. Официально объявлено, что вдоль границы Польши с Украиной открыто девять пунктов приема украинцев с питанием, медицинской помощью и полной информационной поддержкой.

Сегодня украинцы могут въезжать в Румынию с биометрическим или простым паспортом. Подающие заявление о предоставлении убежища могут въезжать в страну с другим документом, удостоверяющим личность, включая национальное удостоверение личности, свидетельства о рождении.

Министерство внутренних дел Словакии объявило, что въезд в страну будет разрешен всем гражданам Украины — даже тем, у кого нет действующих проездных документов после индивидуальной оценки. Всем беженцам разрешается оставаться в Словакии в течение 90 дней.

Великобритания значительно смягчила визовые правила на фоне вторжения России в Украину. В первую очередь это касается украинцев, имеющих родственников в Великобритании – украинцы, являющиеся членами семей граждан Великобритании, могут бесплатно оформить семейную миграционную визу. Но тех, у кого нет родственников в стране, по-прежнему не пустят в страну.