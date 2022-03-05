Страны, которые сегодня принимают украинцев без загранпаспортов

Европейские страны - лидеры среди стран, которые принимают украинцев без паспортов
Какие государства смягчили въездные требования для граждан Украины из-за наступления и вторжения России, разбирался ТСН.ua
Еще до войны многие страны смягчили въездные и визовые требования для граждан. Как известно, с 2017 года в странах Шенгенской зоны украинцы с биометрическими паспортами могли остаться 90 дней с биометрическими паспортами и 180 дней без визы. Теперь такое пребывание в случае продолжения войны можно продлить еще на год. В целом, пребывание в ЕС может занять до 3 лет.
На сегодняшний день страны пускающие без загранпаспорта следующая:
Венгрия принимает всех граждан Украины, спасающихся от войны, без биометрического паспорта или других проездных документов - после индивидуальной оценки других документов, удостоверяющих личность.
Ирландия объявила об отмене визового режима украинцам еще 25 февраля 2020 года. Те, украинцы, которые прибудут в Ирландию, будут иметь 90 дней после пересечения границы, чтобы урегулировать свой статус.
Граждан Украины пускают в Молдову без паспорта, с внутренним удостоверением личности.
Польша разрешает въезд любому гражданину Украины без паспорта. Официально объявлено, что вдоль границы Польши с Украиной открыто девять пунктов приема украинцев с питанием, медицинской помощью и полной информационной поддержкой.
Сегодня украинцы могут въезжать в Румынию с биометрическим или простым паспортом. Подающие заявление о предоставлении убежища могут въезжать в страну с другим документом, удостоверяющим личность, включая национальное удостоверение личности, свидетельства о рождении.
Министерство внутренних дел Словакии объявило, что въезд в страну будет разрешен всем гражданам Украины — даже тем, у кого нет действующих проездных документов после индивидуальной оценки. Всем беженцам разрешается оставаться в Словакии в течение 90 дней.
Великобритания значительно смягчила визовые правила на фоне вторжения России в Украину. В первую очередь это касается украинцев, имеющих родственников в Великобритании – украинцы, являющиеся членами семей граждан Великобритании, могут бесплатно оформить семейную миграционную визу. Но тех, у кого нет родственников в стране, по-прежнему не пустят в страну.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО - 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники - 374,
- легкие скоростные катера - 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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