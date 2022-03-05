в які краіни можна потрапити без закордонного паспорту

Країни, які сьогодні приймають українців без закордонних паспортів

Країни, які сьогодні приймають українців без закордонних паспортів

Серед тих, хто послабив вимоги до українців , які рятується від війни в лідерах європейські країни.

Які держави пом'якшили в'їзні вимоги для громадян України через наступ та вторгнення Росії, розбирався ТСН.ua

Ще до війни багато які країни пом'якшили в'їзні та візові вимоги для громадян. Як відомо з 2017 року в країнах Шенгенської зони українці з біометричними паспортами могли залишитися 90 днів з біометричними паспортами та 180 днів без візи. Тепер таке перебування у випадку продовження війни ,можна продовжити ще на рік. В цілому, перебування в ЄС може тривати до 3 років.

На сьогодні країни які пускають без закордонного паспорту наступна:

Угорщина приймає всіх громадян України, які рятуються від війни, без біометричного паспорта або інших проїзних документів - після індивідуальної оцінки інших документів, що засвідчують особу.

Ірландія оголосила про скасування візового режиму для українців ще 25 лютого 2020 року. Ті, українці які прибудуть в Ірландію матимуть 90 днів після перетину кордону, щоб врегулювати свій статус.

Громадян України пускають в Молдову без паспорта, з внутрішньою посвідкою особи.

Польща дозволяє в'їзд будь-якому громадянину України без чинного паспорта. Офіційно оголошено, що вздовж кордону Польщі з Україною відкрито дев'ять пунктів прийому украінців з наданням харчування, медичної допомоги та повною інформаційною підтримкою.

На сьогодні українці можуть в'їжджати в Румунію з біометричним або простим паспортом. Ті, хто подає заяву про надання притулку, можуть в'їжджати в країну з іншим документом, що посвідчує особу, включаючи національне посвідчення особи, свідоцтва про народження.

Міністерство внутрішніх справ Словаччини оголосило, що в'їзд в країну буде дозволений всім громадянам України — навіть тим, у кого немає діючих проїзних документів після індивідуальної оцінки. Всім біженцям дозволяється залишатися в Словаччині протягом 90 днів.

Велика Британія значно пом'якшила візові правила на тлі вторгнення Росії в Україну. В першу чергу це стосується українців, які мають родичів у Великій Британії - українці, які є членами сімей громадян Великої Британії, можуть безплатно оформити сімейну міграційну візу. Але тих, у кого немає родичів в країні, як і раніше не пустять до країни.