Стівен Кінг закликав бойкотувати Coca Cola

Письменник закликав бойкотувати напій.

Відомий письменник Стівен Кінг закликав бойкотували Coca Cola через те, що компанія не припинила роботу в Росії.

Про це письменник написав у Тwitter

"Coca Cola продовжує продавати свою продукцію в Росії. Бойкот", - написав Кінг.

Coca Cola is continuing to sell their products in Russia.#BoycottCoke — Stephen King (@StephenKing) March 5, 2022