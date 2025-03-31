СЗЧ без последствий: как вернуться и куда можно идти служить

Проблема СЗЧ в армии

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Хотя военных, самовольно покинувших часть, ожидает уголовная ответственность, все же есть случаи, когда ее можно избежать и возобновиться на службе. При этом, если человек ушел в СЗЧ из-за недовольства командиром или подразделением, он не должен возвращаться туда же: можно выбрать любое другое место и должность.

Украинский центр безопасности и сотрудничества вместе с 20-м отдельным полком беспилотных систем «К-2» объясняет, как работает рекрутинг для тех, кто хочет возобновиться после СЗЧ.

Как вернуться с СЗЧ после 1 марта?

С 1 марта процесс возобновления СЗЧ стал несколько сложнее.

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Раньше действовал упрощенный механизм. Его ключевым преимуществом была возможность сначала возобновиться на службе, а позже освободиться от уголовной ответственности. В настоящее время военнослужащий должен обязательно сначала освободиться от уголовной ответственности, а дальше, по определению суда, может прибыть в избранную часть.

В общем, весь процесс выглядит так:

Военная часть проводит служебное расследование по факту СЗЧ. Материалы служебного расследования передаются Госбюро расследований. Следователь открывает уголовное производство и вносит сведения в Единый реестр досудебных расследований. Военнослужащие объявляют подозрение с последующим вызовом в суд.

Если военнослужащий не хочет возобновиться на службе, его лишат свободы на срок 5-10 лет.

Если же он желает возобновиться, должен получить письменное согласие командира новой воинской части. Письменное согласие является основанием для ходатайства об освобождении от уголовной ответственности с последующим возобновлением на военную службу.

Буду ли я нести уголовную ответственность, если вернусь с СЗЧ добровольно?

Да, но важно помнить, что освободиться от уголовной ответственности возможно в двух условиях:

Это первое СЗЧ во время военного положения. Военный получил письменное согласие командира избранной воинской части.

В К-2 говорят, что есть немало военнослужащих, которые хотят вернуться на службу, но не понимают, как это сделать. Им советуют активно общаться с выбранной частью и пошагово выполнять все необходимые действия.

Если я пошел в СЗЧ из-за командира, я обязательно должен возвращаться в свое подразделение?

Нет, не должны. Независимо от причины совершения преступления военнослужащий может выбрать подразделение и пройти собеседование для дальнейшего возобновления на службе.

К примеру, можно присоединиться к полку «К-2», участвующий в проекте "Линия дронов«. Там ищут операторов БПЛА, инженеров, медиков, ИТ-специалистов, делопроизводителей и других специалистов.

Выбрать подразделение и возобновиться можно в любом роде войск — Сухопутных войсках, Десантно-штурмовых войсках, Военно-морских силах, Нацгвардии и т.д.

Важно ответственно избрать новое подразделение и должность. Ведь после повторного СЗЧ возвратиться на службу уже невозможно.

Как долго продлится процедура возвращения на службу?

На самом деле, сложно определить четкие сроки, поскольку на это влияют несколько факторов: проведение служебного расследования, открытие уголовного производства, коммуникация следователя и подозреваемого, определение даты суда.

По опыту К-2, возобновление на службе возвращающихся из СЗЧ кандидатов длится ориентировочно до двух месяцев. В этом очень способствуют работники ГБР, оперативно прорабатывающие кандидатов, которые планируют возобновиться на службу в полк.

Сейчас полк имеет более 1000 отзывов от желающих возобновиться на службу, поэтому рекрутеры обрабатывают все заявки поочередно и предоставляют исчерпывающие консультации по механизму возврата.

Напомним, что в Верховной Раде готовят новые правила для военных-СЗЧшников.

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