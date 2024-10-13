Надо все измерять деньгами – комбат К-2 Верес об оценке потерь

По его мнению, если Украине удастся минимизировать потери хотя бы 30%, этого хватит, чтобы перекрыть в 10 раз все производство вооружения.

На войне, в первую очередь, все нужно измерять именно деньгами.

Такое мнение высказал командир батальона К-2, Герой Украины Кирилл Вересс в интервью "24 каналу".

"Нужно считать все деньгами. Это единственная постоянная величина, которой можно оперировать. Как вообще измеряется война – снарядами, деньгами, людьми или техникой? Надо все перевести в средства. Только так Украина может посчитать, что эффективно, а что не эффективно. Если вы вкладываете гривну, а получаете 100 – это же плюс. А если вы вкладываете кирпич, а получаете полтора кирпича – это неизвестно", – говорит Верес.

Он привел пример, что экономически невыгодно, когда украинское подразделение высылает 20 человек на штурм и уничтожает 100 врагов. Вместо этого стоило бы использовать для штурма 100 дронов.

"Если есть пропавший без вести на поле боя, первые полгода страна ему платит заработную плату 22 тысячи и платит 100 тысяч, как на линии боестолкновения. И потом, когда подтверждается, что он погиб, ему платят примерно 20 миллионов. Если боец ранен, то его лечат. Если он получил инвалидность, ему потом страна это выплачивает", – напомнил Верес.

Он подчеркнул, что именно поэтому в первую очередь нужно беречь личный состав – это экономия государственных средств.

"Если взять, например, батальон, который обходится в месяц примерно 10 миллионов гривен и погибает в батальоне 20 военнослужащих в месяц. Так если комбат скажет дать 20 миллионов гривен, то он уменьшит свои потери на 30% в личном составе.

Вот и получается, что мне прибавили 10 миллионов гривен, погибало у меня 20 человек, а теперь минус 30%, значит, 6 военнослужащих. Если умножить на 20 миллионов гривен – это 120 миллионов. То есть 120 вычесть 10 – страна получит 110 миллионов сэкономленных средств", – подсчитал Верес.

Комбат подчеркнул, что нужно считать не только деньги, собранные на снаряды или дроны, но и деньги, которые государство тратит семьям погибших, без вести пропавших и раненых военных. Именно поэтому нужно просто снизить потери большим производством вооружения и техники.

"Может нужно делать бронированные машины. Потому что мой личный состав ездит на L200 (пикап Mitsubishi L200 – Ред.), который стоит 1 млн 340 грн. И он погибает от одного ФПВ. Потому что РЭБ – это не панацея. Можно погибнуть от одного снаряда. И страна в таком случае (в случае гибели экипажа пикапа – Ред) выплатит семь погибших 40 млн грн. То может нужно сделать бронированный автомобиль, который будет стоить 3 млн грн", – говорит Верес.

По его мнению, если Украине удастся минимизировать потери хотя бы на 30%, этого хватит, чтобы перекрыть в 10 раз все производство.

"Например, если есть 1000 гривен: 100 гривен закладываем на заработную плату, 200 – пропавшим и погибшим, 100 – на вооружение и 600 гривен еще куда-то. Так может мы этих 200 гривен заложим сюда (на вооружение – Ред) и тогда на выплату всем другим потратим гораздо меньше? Ну математика проста", — отметил комбат.

В результате будет возможность сэкономить денег именно на уменьшении количества раненых и убитых. Сами суммы выплат не изменятся.

Ранее командир батальона К-2 Кирилл Верес заявил, что у Украины пока нет потенциала выйти на границы 1991 года.

Читайте также: