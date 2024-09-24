Российская армия более технологична?: командир Верес из К2 рассказал о преимуществах врага

Вереск отмечает, что в случае лучшего обеспечения своего подразделения, он мог бы терять меньше людей.

Российская армия в некоторых вещах действительно гораздо технологичнее ВСУ.

Такое мнение высказал командир подразделения К-2 Герой Украины Кирилл Верес в интервью youtube-канала "От души в душу".

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"У них есть настолько много вещей, что нам до них еще (далеко). Мы эти ФПВ и ночные бомберы коптерного типа используем только потому, что нет у нас другого. Были бы у нас "Ланцеты", били бы ими на 120- 130 км. А мы летаем дронами на 20-22 км. Это не потому, что это героизм. Это мы, военнослужащие, просто выкручиваемся из того, что имеем", – говорит подполковник.

По его мнению, из того, что имеют россияне, украинским военным крайне необходимы аналоги "Ланцетов".

"Я считаю, что это выровняет ситуацию на процентов 20-25. Моя пехота будет готова подраться с их пехотой. А не 22 орудиями, которые бьют и бьют по нашим ребятам. В пушку — "Ланцет", в точку взлета – "Ланцет", – говорит Верес.

Военный считает, что сейчас ВСУ, не считая пехоты, выживают только благодаря дронам. Потому что Украина их делает сама.

Верес отмечает, что в случае лучшего обеспечения своего подразделения, он мог бы терять меньше людей.

"Намного меньше, чем я теряю. Я же прошу элементарного – смогут защитить своих людей. Мой пехотинец может подраться с любым пехотинцем врага. Но он не может сразиться со всем", – подытожил офицер.

Ранее аналитик BILD Юлиан Репке заявил, что российские военные впервые применили в Украине китайские бронемашины.

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