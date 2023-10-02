Таропрогноз на октябрь 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро появились в Средневековье и были тогда чем-то средним между игрой в бридж и интеллектуальной энциклопедией символов, однако популярными они стали после 1910 года и публикации популярнейшей ныне бревна карт Таро — Райдера-Вейта. Сейчас большинство бревен Таро, если бы причудливо они не были бы нарисованы, они имеют в своей основе именно это бревно древности.

Для того чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте таропрогноз на октябрь 2023 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта луны "Колесница"

Эта карта, принадлежащая старшим арканам, то есть тайнам Таро, свидетельствует о начале хорошего пути. Она рекомендует преодолеть все противоречия и вместе с партнером сформулировать новые цели, чтобы двигаться дальше.

Движение вперед доставит вам радость, поэтому без колебаний отважьтесь на следующий шаг. Не раздумывайте слишком долго, действуйте. Поскольку в течение следующей недели все будет идти как следует, вы совершите прорыв в отношениях и достигнете цели.

Прекрасным способом отдыха для пары будет совместное катание на машине, можно просто отправиться в пешую прогулку, чтобы обсудить жизненные ситуации.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца "Четверка кубков"

Эта карта свидетельствует о сомнениях, нерешительности, самоанализе, эгоизме. Также она повествует о разрыве и разочаровании, желании идти своим путем, неуверенности в себе, важности самоанализа для исцеления душевных ран, определенной душевной черствости, отказе от подарков судьбы, ощущения беззащитности, отсутствии инициативы, апатии и пассивности, застоя в жизни.

Эта карта свидетельствует о периоде, когда мы погружаемся в себя, создаем защитные стены перед внешним миром и хотим делиться ни с кем, ни чувствами, ни мыслями. В такое время мы становимся абсолютными интровертами, но по иронии судьбы, именно этот период может оказаться для нас очень продуктивным, особенно если мы сохраним свою мотивацию. Хотя сейчас жизнь может нам казаться блеклой и неинтересной.

Ожидайте, что судьба подарит вам важный шанс и вы вернетесь к внутренней гармонии, достаточно только прибавить немного усилий. Но никто этого не сделает вас. Понимание себя станет первым шагом к возрождению.

Прогноз Таро на финансы

Карта месяца "Страшный суд"

Эта карта рассказывает об осуждении, но одновременно важность внутреннего голоса, трансформацию, увольнение и т.д. Но она напоминает о расплате за действия, совершенные в прошлом. Но и напоминает о переоценке и возрождении, достижениях цели.

В течение этой недели не стоит кого-то винить, даже самого себя. Нужно избавиться от старых взглядов, которые не были верными. Сейчас пора взять новый старт, отбросить прошлое и перестать чувствовать вину за совершенные действия.

В результате вы сможете преодолеть препятствия, увидеть новые возможности и сделать правильный выбор.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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