Тимур Мирошниченко с женой породнился с экс-женихом Рамины Эсхакзай

Ведущий ЖВЛ Тимур Мирошниченко и его жена Инна 15 октября в Киеве в Михайловском Златоверхом монастыре окрестили приемного сына Марселя.

Избранница шоумена в Instagram-stories рассекретил, кто стал крестными родителями 2-летнего мальчика. Так, Марселя окрестили бывший жених интервьюерши Рамины Эсхакзай, адвокат Евгений Пронин, а также приятельница Инны – Мария Семенько.

Крещение приемного сына Тимура и Инны Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Когда-то доверила Марии Семенько детей. Сегодня только скрепили это доверие", — отметила Инна.

Крещение приемного сына Тимура и Инны Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Также супруга Мирошниченко рассказала, как маленький Марсель перенес таинство крещения. По словам Инны, сынишка постоянно плакал, поэтому они его успокаивали.

"Марсель прорыдал все крещение. Развлекала, как могла", — рассказала Инна.

Крещение приемного сына Тимура и Инны Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно супруга Тимура Мирошниченко поделилась, что в будущем они хотят подарить семью еще одному ребенку из детдома. Правда, супруги пока не могут этого сделать. Инна объяснила, почему они с мужем не спешат усыновлять второго ребенка.

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