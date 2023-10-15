Тимур Мирошниченко с женой породнился с экс-женихом Рамины Эсхакзай

Адвокат Евгений Пронин крестил приемного сына супругов.
Ведущий ЖВЛ Тимур Мирошниченко и его жена Инна 15 октября в Киеве в Михайловском Златоверхом монастыре окрестили приемного сына Марселя.
Избранница шоумена в Instagram-stories рассекретил, кто стал крестными родителями 2-летнего мальчика. Так, Марселя окрестили бывший жених интервьюерши Рамины Эсхакзай, адвокат Евгений Пронин, а также приятельница Инны – Мария Семенько.
"Когда-то доверила Марии Семенько детей. Сегодня только скрепили это доверие", — отметила Инна.
Также супруга Мирошниченко рассказала, как маленький Марсель перенес таинство крещения. По словам Инны, сынишка постоянно плакал, поэтому они его успокаивали.
"Марсель прорыдал все крещение. Развлекала, как могла", — рассказала Инна.
Напомним, недавно супруга Тимура Мирошниченко поделилась, что в будущем они хотят подарить семью еще одному ребенку из детдома. Правда, супруги пока не могут этого сделать. Инна объяснила, почему они с мужем не спешат усыновлять второго ребенка.
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