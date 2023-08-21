В Telegram произошел масштабный сбой: какая причина

Пользователи жалуются, что в Telegram не загружаются списки чатов и каналы.

Вечером 21 августа в социальной сети Telegram произошел масштабный сбой.

На сервисе DownDetector в первые минуты после возникновения проблемы было опубликовано более 200 жалоб на сбои.

Пользователи жаловались, что сервис перестал загружать фотографии и обновлять переписку. Приложение не грузится как с мобильной версии, так и с браузерной. Большинство пользователей жалуются на ошибку в работе мобильного приложения и отсутствие интернет-подключения.

Пока неизвестно, в чем причина сбоя. Представители Telegram пока не давали комментариев на этот счет.

Напомним, предыдущий глава Минкульта Александр Ткаченко, недавно подавший в отставку, заявлял, что его беспокоит работа Telegram в Украине.

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