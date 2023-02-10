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Украина вернула тела 61 погибшего защитника

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
1305
Время на прочтение
1 мин
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Украина вернула тела 61 погибшего защитника

Фото: pixabay.com

Тела погибших защитников вернули их родным.

Сегодня, 10 февраля, Украине удалось вернуть домой еще 61 погибшего военного.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Сегодня при содействии Минреинтеграции и Офиса уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что передача тел погибших состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и соблюдением международного гуманитарного права.

"В целом с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть родным тела 888 защитников, отдавших свои жизни за будущее Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные ликвидировали за сутки 730 российских солдат. Общие боевые потери противника за период полномасштабного вторжения составляют 135 740 человек.

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