Україна повернула тіла 61 загиблого захисника

Сьогодні, 10 лютого, Україні вдалося повернути додому ще 61 загиблого військового.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Сьогодні за сприяння Мінреінтеграції й Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що передавання тіл загиблих відбулось згідно із нормами Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.

"Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути рідним тіла 888 оборонців, які віддали свої життя за майбутнє України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові ліквідували за добу 730 російських солдатів. Загальні бойові втрати противника за період повномасштабного вторгнення становлять 135 740 осіб.

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