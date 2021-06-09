Украинских болельщиков не пустят в Нидерланды во время Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня.

Украинских болельщиков не пустят в Нидерланды во время Евро-2020 из-за связанных с пандемией ограничений.

Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок.

Отмечается, что в стране продолжит действовать запрет на въезд граждан государств, не входящих в Евросоюз. Поэтому, скорее всего, поддержать наших футболистов на стадионе в Амстердаме смогут только украинцы, живущие в странах ЕС.

Евро-2020 начнется в эту пятницу, а первый матч Украина сыграет с Нидерландами в воскресенье, 13 июня. Еще две игры у нашей сборной пройдут в Румынии — и местная власть уже озвучила условия въезда для болельщиков. Кто планирует находиться в Румынии менее трех суток — при въезде должен будет показать отрицательный ПЦР-тест, паспорт вакцинации или справку о наличии антител. А вот для тех, кто захочет задержаться, — с 4 дня пребывания начнется двухнедельный карантин.

Новости мира: украинских болельщиков не пустят в Нидерланды во время "Евро-2020"

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