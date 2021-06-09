Українських вболівальників не пустять до Нідерландів під час Євро-2020

Чемпіонат Європи з футболу стартує 11 червня.

Українських уболівальників не пустять до Нідерландів під час Євро-2020 через пов'язані з пандемією обмеження.

Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок.

Зазначається, що в країні продовжить діяти заборона на в'їзд громадян держав, що не входять до Євросоюзу. Тож, найімовірніше, підтримати наших футболістів на стадіоні в Амстердамі зможуть лише українці, що живуть у країнах ЄС.

Євро-2020 почнеться цієї п'ятниці, а перший матч Україна зіграє з Нідерландами у неділю, 13 червня. Ще дві гри у нашої збірної відбудуться у Румунії - і тамтешня влада вже озвучила умови в'їзду для вболівальників. Хто планує перебувати у Румунії менше трьох діб - при в'їзді повинен буде показати негативний ПЛР-тест, паспорт вакцинації чи довідку про наявність антитіл. А от для тих, хто захоче затриматися, - від 4 дня перебування почнеться двотижневий карантин.

Новини світу: українських вболівальників не пустять до Нідерландів під час "Євро-2020"

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