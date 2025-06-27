Украинцы больше не будут получать спам-звонков: в Минцифры сообщили детали

Украинцы больше не будут получать спам-звонков

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Украинцы больше не будут получать спам-звонков.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram и рассказал детали.

«Минцифра предоставила операторам инструменты для борьбы со спам-вызовами и навязчивой рекламой. Со временем операторы будут блокировать спам, рекламу и потенциально мошеннические звонки. Эти изменения будут вводиться постепенно, чтобы дать время операторам на технические доработки», — отметил министр.

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Как это будет работать

Бизнес должен заключить договор с оператором и зарегистрировать номера, по которым может звонить. Если нет, вызовы из этих номеров могут быть заблокированы автоматически.

Уже скоро оператор сможет блокировать номер по обращению пользователя в случае спам-звонка.

Также изменяются другие важные правила:

В личном пользовательском кабинете вы сможете не только просмотреть все свои расходы, но и выключить контент-услуги самостоятельно, без запроса к оператору.

Теперь скорость интернета должна быть прописана в сделке. Если оператор обещает 100 Мбит/с, а вы получаете 40 — это уже нарушение договора. И если реальная скорость ниже — можете подать жалобу в НКЭК или обратиться в суд.

Поддержка украинцам в зоне боевых действий. Пользователи не потеряют связь из-за неуплаты услуг, а их SIM-карты не будут блокироваться за неуплату. К тому же при первом входе в Сеть предоставляется бесплатный пакет связи.

Напомним, мошенники терроризировали подростков в Telegram и потребовали деньги.

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