Ультиматум от НАБУ: работникам СБУ дали сутки, чтобы доставить Чауса в суд

Ультиматум от НАБУ: работникам СБУ дали сутки, чтобы доставить Чауса в суд

В Национальном антикоррупционном бюро также требуют от СБУ передать подозреваемого экс-судью своим детективам.

Во вторник, 3 августа, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обратилось в Службу безопасности Украины с требованием доставить подозреваемого экс-судью Николая Чауса уполномоченным детективам и в Высший антикоррупционного суда в 14:00 4 августа 2021.

Как сообщили в пресс-службе НАБУ, ВАСК должен решить вопрос о применении к подозреваемому в коррупции екссудди меры пресечения в виде содержания под стражей.

"УПК Украины предусматривает, что в случае выявления разыскиваемого лица, его должны передать уполномоченному представителю органа досудебного расследования. Вместо этого имеем ситуацию фактического укрытия подозреваемого сотрудниками СБУ и игнорирование процессуального закона ", — подчеркнули в НАБУ.

В антикоррупционном ведомстве считают, что сокрытие сотрудниками СБУ от детективов НАБУ информации о местонахождении экс-судьи Чауса, является "фактическим содействием в уклонении от уголовного судопроизводства и может содержать признаки преступления в виде превышения служебных полномочий".

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Статус потерпевшего, который имеет Николай Чаус в уголовном производстве, которое расследуется следователями СБУ, по мнению представителей НАБУ, не может быть основанием для его сокрытия от уголовного судопроизводства и неисполнения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В НАБУ напомнили, что еще в марте 2017 Николаю Чаусу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в НАБУ пожаловались на действия работников СБУ, перевозивших бывшего судью Николая Чауса, который в пятницу, 30 июля, нашелся в селе Мазуровка в Винницкой области. Пресс-служба ведомства опубликовала видео преследования детективами НАБУ автомобиля СБУ, который не реагировал на требования остановиться.

В Службе безопасности Украины заявили, что не похищали бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, а действовали в рамках закона и своих полномочий.

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