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Умер экс-нардеп и сын главнокомандующего УПА Юрий Шухевич

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2129
Время на прочтение
1 мин
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Умер экс-нардеп и сын главнокомандующего УПА Юрий Шухевич

Фото: УНІАН

Юрию Шухевичу было 89 лет.

В ночь на 22 ноября умер украинский политик, диссидент, сын главнокомандующего УПА Романа Шухевича — Юрий Шухевич.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"В возрасте 89 лет отошел к вечности Юрий Шухевич — Герой Украины, диссидент, член Украинской Хельсинкской Группы. Вечная Память великому Украинцу", — написал Андрей Садовый.

Юрий Шухевич: биография

Юрий Шухевич – сын главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Он родился в марте 1933 во Львовской области. Являлся народным депутатом Украины VIII созыва, членом Хельсинкской группы, диссидентом.

Юрий Шухевич 28 лет своей жизни провел в тюрьмах и лагерях СССР. В августе 2006 ему присвоили статус Героя Украины.

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Дата публикации
Просмотры
2129
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