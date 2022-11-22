Умер экс-нардеп и сын главнокомандующего УПА Юрий Шухевич

Юрию Шухевичу было 89 лет.
В ночь на 22 ноября умер украинский политик, диссидент, сын главнокомандующего УПА Романа Шухевича — Юрий Шухевич.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
"В возрасте 89 лет отошел к вечности Юрий Шухевич — Герой Украины, диссидент, член Украинской Хельсинкской Группы. Вечная Память великому Украинцу", — написал Андрей Садовый.
Юрий Шухевич: биография
Юрий Шухевич – сын главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Он родился в марте 1933 во Львовской области. Являлся народным депутатом Украины VIII созыва, членом Хельсинкской группы, диссидентом.
Юрий Шухевич 28 лет своей жизни провел в тюрьмах и лагерях СССР. В августе 2006 ему присвоили статус Героя Украины.
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