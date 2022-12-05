Умер отец главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава

В понедельник, 5 декабря, умер отец главы Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава — Юрий Шевчук.

Об этом сообщили в УГКЦ.

Юрий Шевчук умер на 79 году жизни из-за тяжелого недуга. Отец Блаженнейшего Святослава был родом из Ивано-Франковской области, он работал на железной дороге и участвовал в подпольной деятельности УГКЦ, запрещенной в Советском союзе.

"Моя семья со стороны отца, который был выходцем из Ивано-Франковской области, из поселка Брошнев-Осада, была очень активна в подпольной жизни церкви. Фактически, в том контексте я познакомился с отцом Михаилом Косилом, который был ректором подпольной духовной семинарии на Франковщине", — вспоминал об отце глава УГКЦ.

Отметим, что 12 апреля 2021 года после тяжелого недуга в Стрые умерла мама Блаженнейшего Святослава, Отца и Главы УГКЦ. Веры Шевчук не стало на 74 году жизни.

Напомним, в ночь на 22 ноября умер украинский политик, диссидент, сын главнокомандующего УПА Романа Шухевича — Юрий Шухевич.

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