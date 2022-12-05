Помер батько голови УГКЦ Блаженнішого Святослава

У понеділок, 5 грудня, помер батько очільника Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава - Юрій Шевчук.

Про це повідомили в УГКЦ.

Юрій Шевчук помер на 79 році життя через тяжку недугу. Батько Блаженнішого Святослава був родом з Івано-Франківської області, він працював на залізниці та брав участь у підпільній діяльності УГКЦ, яка була забороненою у Радянському союзі.

"Моя родина з боку батька, який був вихідцем з Івано-Франківщини, із селища Брошнів-Осада, була дуже активною в підпільному житті церкви. Фактично, у тому контексті я познайомився з отцем Михайлом Косилом, який був ректором підпільної духовної семінарії на Франківщині", - згадував про батька очільник УГКЦ.

Зазначимо, що 12 квітня 2021 року після важкої недуги у Стрию померла мама Блаженнішого Святослава, Отця і Глави УГКЦ. Віри Шевчук не стало на 74 році життя.

Нагадаємо, у ніч проти 22 листопада помер український політик, дисидент, син головнокомандувача УПА Романа Шухевича - Юрій Шухевич.

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