Умерла заместитель министра образования Любомира Мандзий

Покойной было всего 48 лет.
В субботу, 27 ноября, скончалась заместитель министра образования, бывшая и.о. министра образования Любомира Мандзий.
Об этом в Facebook сообщили городской голова Львова Андрей Садовый, экс-депутат Верховной Рады Оксана Юринец и Департамент образования и науки Львовской ОГА.
По данным городского головы Львова Андрей Садового Любомира Мандзий умерла из-за тяжелой болезни.
"Пани Любомира была очень мощным профессионалом, таких людей называют светочами науки. Нам всем будет очень не хватать ее мудрых советов и решений", — написал Андрей Садовый.
Также семья заместитель министра образования на ее странице в Facebook подтвердила информацию о смерти Любомиры Мандзий.
"С грустью сообщаем, что сегодня днем перестало биться сердце Любомиры Мандзий. Последние полтора года Любомира боролась с тяжелой болезнью, она держалась до последнего. Мы всегда будем помнить Любомиру как любимую жену, лучшую маму, любимую сестру, заботливую дочь, справедливую преподавательницу и менеджера", — говорится в сообщении.
Любомира Мандзий родилась 10 мая 1973 в с. Опака Дрогобычского района Львовской области.
С 2001 года по 2016 год работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета имени И. Франко. В 2016-2019 гг. возглавляла департамент образования и науки Львовской облгосадминистрации. 11 сентября 2019 г. ее назначили на должность заместителя Министра образования и науки Украины.
В период с 25 марта 2020 по 25 июня 2020 исполняла обязанности Министра образования и науки Украины.
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