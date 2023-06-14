Умоляет о помощи: три признака, что вашу герань уже нужно пересаживать

Герань пересаживают только при необходимости, но не реже одного раза в два года. Как понять, что цветок уже нуждается в пересадке?

Герань – очень популярное растение среди цветоводов, ведь оно придает жилищу уют, долго цветет и имеет приятный аромат. Время от времени его, как и любое другое растение, нужно пересаживать.

Когда пересаживать герань

Это растение не очень любит изменения, поэтому внеплановую пересадку следует проводить только в том случае, если вы увидели один из трех признаков:

листья герани скручиваются и желтеют;

почва постоянно влажная (корневая система начала загнивать) или из дренажных отверстий появились корни (мало места в горшке);

Герань остановилась в развитии.

Перед пересадкой необходимо подобрать горшок и грунт. Геране нравятся рыхлые, не особо питательные почвы. При желании можете приобрести уже готовый – для фиалки или герани.

Подготовка грунта для герани своими руками

Если вы хотите собрать землю для смеси самостоятельно, понадобятся следующие компоненты:

земля из огорода;

речной песок;

перегной или верховой торф.

Все компоненты нужно взять в равных частях. Хорошо положить в горшок сфагнум, потому что он отлично обеззараживает почву. Перед пересадкой землю стерилизуют в духовке или поливают марганцовкой.

Горшок следует выбирать не слишком большой, потому что герань любит, когда емкости немного тесноваты. Если вам нужно просто заменить почву, то горшок можно оставить старый. Но перед пересадкой его нужно помыть и насухо протереть.

Пересадка герани: правила

Очень важно соблюдать определенные правила при пересадке герани:

обильно полейте цветок за два часа до процедуры;

приготовьте все необходимое (почва, горшок, инструменты);

положите на дно горшка дренаж и сфагнум, если он есть, а затем небольшое количество почвосмеси;

аккуратно извлеките герань из горшка, чтобы земляной ком остался целым (не отряхивайте растение, если корни не гниют, в противном случае удалите поврежденные части);

установите растение в емкость, аккуратно добавьте почву (горшок следует слегка встряхивать, чтобы земля заполнила все пустоты).

После пересадки поставьте герань так, чтобы на нее не падали прямые солнечные лучи. Оставьте там в неделю. Сразу после покупки растение тоже не стоит тревожить и пересаживать. Дайте ему 2-3 недели для адаптации.

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