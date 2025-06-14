Тайные эксперименты ЦРУ: как создавалась "армия животных-убийц"

ЦРУ использовало в секретных экспериментах собак / © Pixabay

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Секретное подразделение ЦРУ проводило странные эксперименты в надежде создать армию животных-убийц, которые могли бы уничтожить врагов Америки.

Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на новую книгу Джона Лайла «Проект „Контроль сознания“.

Как утверждает автор, во время Холодной войны на протяжении 1960-х годов в США проводили исследования, направленные на использование передовых достижений нейронауки для манипулирования поведением.

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В рамках программы ЦРУ под руководством химика Сидни Готлиба по разработке методов контроля над сознанием был создан секретный «Проект 94».

Во время его реализации ученые имплантировали электроды в мозг крыс, кошек, собак, обезьян, ослов, морских свинок и птиц, чтобы контролировать их движения с помощью электрических импульсов.

ЦРУ хотело отправить этих животных на дистанционном управлении для выполнения «прямых исполнительных действий», что, по мнению некоторых экспертов, означало убийство чиновников, выступавших против США.

Среди «полезных грузов», которые переносили животные, могли быть подслушивающие устройства, смертельные токсины или даже бомбы.

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Это было сделано путем стимуляции центров удовольствия в мозге животных с помощью положительной обратной связи.

Ученым удалось заставить животных двигаться так, как они хотели, контролируя их скорость и направление в полевых испытаниях. В одном из тестов исследователям удалось заставить собаку следовать видимым путем «с относительной легкостью».

В конце концов, ученые, работавшие над «Проектом 94», планировали применить результаты исследований к людям, создав солдат с управляемым разумом, запрограммированных на убийство.

Документы, обнаруженные The Daily Mail в рассекреченных архивах ЦРУ, показали, что «Проект 94» начался в декабре 1961 года.

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ЦРУ скрывало финансирование этих экспериментов, спрятав его в Фонде медицинских исследований Гешиктера.

Напомним, ранее американский ученый Хал Путхофф, который был участником секретных программ ЦРУ, заявил, что с 1940-х годов военные США обнаружили более 10 объектов внеземного происхождения