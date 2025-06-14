Таємні експерименти ЦРУ: як створювалася "армія тварин-убивць"

ЦРУ використовувало в секретних експериментах собак / © Pixabay

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Секретний підрозділ ЦРУ проводив дивні експерименти в надії створити армію тварин-убивць, які могли б знищити ворогів Америки.

Про це повідомляє The Daily Mail з посиланням на нову книгу Джона Лайла «Проєкт „Контроль свідомості“.

Як стверджує автор, під час Холодної війни упродовж 1960-х років у США проводили дослідження, спрямовані на використання передових досягнень нейронауки для маніпулювання поведінкою.

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У межах програми ЦРУ під керівництвом хіміка Сідні Готліба з розробки методів контролю над свідомістю було створено секретний «Проєкт 94».

Під час його реалізації вчені імплантували електроди в мозок щурів, котів, собак, мавп, ослів, морських свинок та птахів, щоб контролювати їхні рухи за допомогою електричних імпульсів.

ЦРУ хотіло відправити цих тварин на дистанційному управлінні для виконання «прямих виконавчих дій», що, на думку деяких експертів, означало вбивство чиновників, які виступали проти США.

Серед «корисних вантажів», які переносили тварини, могли бути підслуховувальні пристрої, смертельні токсини або навіть бомби.

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Це було зроблено шляхом стимуляції центрів задоволення в мозку тварин за допомогою позитивного зворотного зв’язку.

Вченим вдалося змусити тварин рухатися так, як вони хотіли, контролюючи їхню швидкість і напрямок у польових випробуваннях. В одному з тестів дослідникам вдалося змусити собаку слідувати видимим шляхом «з відносною легкістю».

Зрештою, вчені, які працювали над «Проєктом 94», планували застосувати результати досліджень до людей, створивши солдатів з керованим розумом, запрограмованих на вбивство.

Документи, виявлені The Daily Mail у розсекречених архівах ЦРУ, показали, що «Проєкт 94» розпочався у грудні 1961 року.

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ЦРУ приховувало фінансування цих експериментів, сховавши його у Фонді медичних досліджень Гешіктера.

Нагадаємо, раніше американський вчений Хал Путхофф, який був учасником секретних програм ЦРУ, заявив, що від 1940-х років військові США виявили понад 10 об’єктів позаземного походження.