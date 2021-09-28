"В "Дия" появится и на границе пустят": в Ужгороде продают поддельные паспорта вакцинации

"В "Дия" появится и на границе пустят": в Ужгороде продают поддельные паспорта вакцинации

Делки продают поддельный документ за 150 евро.

В Ужгороде начали массово продавать поддельные паспорта вакцинации. Вместе с сертификатом продавцы якобы гарантируют введение поддельных данных в веб-портал "Дия" и в медицинскую базу Helsi.

Об этом заявил депутат городского совета Виталий Глагола.

"То есть и в "Дия" появится и на границе пустят. Участие в этом принимают и медики, к сожалению. Уже слышал несколько примеров в Ужгороде. Цена вопроса 150 €", — написал Виталий Глагола на своей странице в Facebook.

По его словам, свои услуги дельцы рекламируют в соцсетях.

скриншот/Виталий Глагола, Facebook

"Затем, эти фейковых-вакцинированы попадут в больницу с "ковидом", — добавил он.

Напомним, на Буковине торговали свидетельствами о вакцинации и ПЦР-тестами.

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