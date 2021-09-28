"В "Дия" появится и на границе пустят": в Ужгороде продают поддельные паспорта вакцинации

Делки продают поддельный документ за 150 евро.
В Ужгороде начали массово продавать поддельные паспорта вакцинации. Вместе с сертификатом продавцы якобы гарантируют введение поддельных данных в веб-портал "Дия" и в медицинскую базу Helsi.
Об этом заявил депутат городского совета Виталий Глагола.
"То есть и в "Дия" появится и на границе пустят. Участие в этом принимают и медики, к сожалению. Уже слышал несколько примеров в Ужгороде. Цена вопроса 150 €", — написал Виталий Глагола на своей странице в Facebook.
По его словам, свои услуги дельцы рекламируют в соцсетях.
"Затем, эти фейковых-вакцинированы попадут в больницу с "ковидом", — добавил он.
Напомним, на Буковине торговали свидетельствами о вакцинации и ПЦР-тестами.