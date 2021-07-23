В Днепре девочке на 13 сантиметров удлинили правую ногу

В девять лет у девочки диагностировали остеомиелит бедренной кости.

В Днепре медики на 13 сантиметров удлинили девочке ногу. На правом бедре у нее находится специальный аппарат, который и увеличивает конечность в размере.



Об этом на своей странице в соцсети написал заведующий детским ортопедо-травматологическим отделением Центра матери и ребенка им. Руднева Дмитрий Ершов.

Так, 16-летней Юли на 13 сантиметров увеличили правую ногу. В девять лет у нее диагностировали остеомиелит бедренной кости.

"Удлинили правую ногу на 13 сантиметров: бедро на шесть сантиметров, голень — на семь сантиметров. Полет нормальный. Работаем дальше. Приобретенное укорочение правой ноги 18 сантиметров. Анамнез: перенесенный остеомиелит бедренной кости в возрасте девяти лет", — написал на своей странице медик.

Он также добавил видео, на котором видно, как доктор с помощью инструментов подкручивает на аппарате болты. Сам же механизм надет на бедро и голень.

Новости Украины: в Днепре подростку на 13 сантиметров продлили ногу

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку