В Днепре и Запорожье прогремели взрывы

Звуки взрывов также были слышны в Днепре.
Об этом сообщают корреспонденты.Общественного.
В областях объявлена воздушная тревога.
По предварительной информации, звуки взрывов – это работа ПВО.
Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях и не забывайте правило "двух стен".
Не фотографируйте и не выкладывайте в Интернет фото работы сил ПВО.
Будьте в укрытиях.
Ожидаем подтверждения информации из официальных источников.
Поскольку звуки взрывов слышны в нескольких городах, призываем всех сохранять информационную тишину.
Жители областей, где объявлена воздушная тревога – находитесь в укрытиях.
Напомним, что в Киевской области работает ПВО: очевидцы слышат звуки взрывов.
Также в Киеве прозвучало несколько взрывов.
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