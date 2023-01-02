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В Днепре и Запорожье прогремели взрывы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2050
Время на прочтение
1 мин
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В Днепре и Запорожье прогремели взрывы

Звуки взрывов также были слышны в Днепре.

Об этом сообщают корреспонденты.Общественного.

В областях объявлена воздушная тревога.

По предварительной информации, звуки взрывов – это работа ПВО.

Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях и не забывайте правило "двух стен".

Не фотографируйте и не выкладывайте в Интернет фото работы сил ПВО.

Будьте в укрытиях.

Ожидаем подтверждения информации из официальных источников.

Поскольку звуки взрывов слышны в нескольких городах, призываем всех сохранять информационную тишину.

Жители областей, где объявлена воздушная тревога – находитесь в укрытиях.

Напомним, что в Киевской области работает ПВО: очевидцы слышат звуки взрывов.

Также в Киеве прозвучало несколько взрывов.

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Дата публикации
Просмотры
2050
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