В Днепре пьяный отчим убил пасынка

Мужчина набросился на парня с двумя ножами.

В Днепре пьяный отчим зарезал пасынка. Тело сына нашла его мать и сообщила в полицию.

Об сообщает "Днепр оперативный".

В Днепре 47-летний мужчина нанес смертельные ножевые ранения своему пасынку. Происшествие случилось на улице Некрасова. Между сожителем женщины и ее сыном произошел конфликт, в ходе которого нетрезвый 47-летний отчим ударил пасынка двумя ножами в тело. От полученных ран пострадавший скончался на месте.

Тело убитого сына нашла его мать и сообщила в полицию.

Правоохранители оперативно задержали нападавшего. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Детали происшествия устанавливаются.

Напомним, что в Донецкой области будут судить 35-летнего жителя Дружковки за избиение 7-летнего пасынка. Прокуратура передала в суд обвинительный акт.

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