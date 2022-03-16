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В Днепре в больницу Мечникова привезли гемостатические бинты

В Днепре в больницу Мечникова привезли гемостатические бинты

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В Днепре в больницу Мечникова привезли гемостатические бинты

Бинты помогают сворачиванию крови.

В Днепре в клиническую областную больницу имени Мечникова поступила партия гемостатических бинтов.

Об этом сообщает " Днепр сейчас".

Отмечается, что больница имени Мечникова получила партию необходимых бинтов для остановки крови.

"Больница Мечникова получила гемостатические бинты. Они ускоряют процесс естественной свертываемости крови и блокируют ранения. Преимущество таких медицинских средств в том, что она экономит драгоценное время, рану можно сразу тампонировать бинтом", – говорится в сообщении.

Напомним, что американские врачи развернули возле Львова полевой госпиталь. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Развернула госпиталь международная гуманитарная организация "Сумка Самарянина". В нем бесплатно будут оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся в условиях войны.

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