У Дніпрі у лікарню Мечникова привезли гемостатичні бинти

Бинти допомагають згортанню крові.

У Дніпрі у клінічну обласну лікарню імені Мечникова надійшла партія гемостатичних бинтів.

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Про це повідомляє "Дніпро зараз".

Зазначається, що лікарня імені Мечникова отримала партію конче потрібних бинтів для зупинки крові.

"Лікарня Мечникова отримала гемостатичні бинти. Вони прискорюють процес природної згортання крові та блокують поранення. Перевага таких медичних засобів у тому, що вона заощаджує дорогоцінний час, рану можна відразу тампонувати бинтом". - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Розгорнула шпиталь міжнародна гуманітарна організація "Сумка Самарянина". У ньому безкоштовно будуть надавати медичну допомогу усім, хто потребуватиме її в умовах війни.