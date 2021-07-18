В Дрогобыче разрушился второй подъезд в доме, который обрушился два года назад

В Дрогобыче разрушился второй подъезд в доме, который обрушился два года назад

Информации о пострадавших нет.

В Дрогобыче Львовской области частично разрушился выселен жилой дом на ул. Грушевского, 101.

Об этом сообщила пресс-служба ДСНС.

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Отмечается, что спасатели 18 июля получили информацию о повреждении в жилом доме. Он пока выселен. Впрочем, разрушилась левая часть второго подъезда.

Следует заметить, что 28 августа 2019 года в этом жилом доме было разрушено правую часть второго подъезда с первого по четвертый этаж.

Как сообщил в своем Facebook председатель Львовской ОГА, рухнул второй подъезд. По предварительной данным, пострадавших в результате разрушения нет.

Напомним, ночью 28 августа в 2:46 в Дрогобыче произошло обрушение подъезда в четырехэтажном жилом доме. Спасатели извлекли из-под завалов 7 человек, среди них — один ребенок.

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