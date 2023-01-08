В ДТЭК предупредили: электричество будут отключать и днем, и ночью

Лимиты потребления распределены пропорционально потреблению электроэнергии в каждом регионе.
Из-за ухудшения погодных условий ДТЭК анонсировала лимиты потребления электроэнергии не только в день, но и ночью.
Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, пишет Эспрессо.
По словам Сахарука, лимиты потребления распределены пропорционально потреблению электроэнергии в каждом регионе. Компании, снабжающие электроэнергию, в пределах этих лимитов вводят графики отключения света. Есть случаи, когда ограничения электроэнергии не используются ночью.
"Однако сейчас идет снижение температуры, увеличение потребления, поэтому я думаю, что ограничения будут применять не только днем, но и в ночное время", – пояснил Дмитрий Сахарук.
Он напомнил, что украинская энергосистема пережила 11 больших волн масштабных ракетных атак противника. Лимиты потребления, которые нельзя превышать, сегодня есть в каждом регионе.
Ранее в Укрэнерго сообщили, что ожидаемое в ближайшее время значительное похолодание приведет к стремительному увеличению потребления. Пока энергосистема не в состоянии покрыть его в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, в том числе и самой мощной — Запорожской АЭС.
Украинцев просят разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления.
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