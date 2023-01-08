У ДТЕК попередили: електрику відключатимуть і вдень, і вночі

Через погіршення погодних умов ДТЕК анонсував ліміти споживання електроенергії не лише в день, а й вночі.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, пише Еспресо.

За словами Сахарука, ліміти споживання розподілені пропорційно споживанню електроенергії у кожному регіоні. Компанії, що постачають електроенергію, у межах цих лімітів запроваджують графіки відключення світла. Є випадки, коли обмеження електроенергії не застосовуються вночі.

"Однак наразі йде зниження температури, збільшення споживання, тож, я думаю, що обмеження будуть застосовувати не лише вдень, але й у нічний час", – пояснив Дмитро Сахарук.

Він нагадав, що українська енергосистема пережила 11 великих хвиль масштабних ракетних атак ворога. Ліміти споживання, які не можна перевищувати, на сьогодні є у кожному регіоні.

Раніше в Укренерго повідомили, що значне похолодання, яке очікується найближчим часом, призведе до стрімкого збільшення споживання. Наразі енергосистема не в змозі покрити його у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, зокрема, і найпотужнішої - Запорізької АЕС.

Українців просять розумно споживати електроенергію та користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання.

Ні блекауту: Україні передали креслення унікального винаходу

Читайте також: