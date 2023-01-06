Спадний Місяць 8-21 січня 2023: що на нас чекає в цей час

Період спадного Місяця складається з двох інтервалів: третя чверть – фаза пасивної зовнішньої дії – та четверта чверть – фаза пасивної внутрішньої дії. Це час, коли можна зміцнити свої позиції у професійній сфері, отримати плоди того, що було зроблено у перші дві чверті. Місячна енергія в цей період сприяє звільненню від вже зжитого і марного, що допомагає досягти балансу в житті.

Від 8 до 21 січня 2023 року Місяць зменшується, це час пасивної дії, енергетичне тло періоду обумовлене повнею 7 січня у знаку зодіаку Рак. У цей період багато людей схильні бачити істину та глибше аналізувати свою поведінку. Найкращий час, щоб завершити важливі справи, упорядкувати документацію та підготуватися до наступного місячного циклу, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

8 січня, неділя, день Сонця

17-й місячний день починається о 17:20

Місяць у Раку, з 04:40 – у Леві

Період місяця без курсу – від 00:22 до 04:40

Найважливіший день місячного циклу, бо Чорний місяць входить у знак Лева на 9 місяців. Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Марс, опозиція Місяць-Венера, тригон Місяць-Юпітер. Можна досягти бажаних результатів, якщо діяти м'яко, але наполегливо. Для вирішення складних проблем потрібно проявити поступливість та такт.

Планетарні енергії допомагають гармонізації взаємовідносин із протилежною статтю. Відкриваються чудові можливості за кордоном, день підходить для далекого переїзду.

9 січня, понеділок, день Місяця

18-й місячний день починається о 18:30

Місяць у Леві

Напружений аспект Місяць-Уран створює неспокійне психологічне тло. Можливі часті перепади настрою та неадекватні емоційні реакції на навколишню дійсність. Люди схильні кидати одні незакінчені справи і одразу братися за інші.

10 січня, вівторок, день Марса

19-й місячний день починається о 19:41

Місяць у Леві, з 17:15 – у Діві

Період місяця без курсу – від 03:52 до 17:15

Опозиція Місяць-Сатурн створює різні перешкоди, якщо хоч трохи відійти від норм та правил. Несприятливий день для спілкування з керівництвом, звернення до офіційних інстанцій. На психологічному рівні може виникнути невпевненість у собі, млявість і апатія, депресія та страх самотності.

11 січня, середа, день Меркурія

20-й місячний день починається о 20:51

Місяць у Діві

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Меркурій, квадрат Місяць-Марс, тригон Місяць-Уран. Поєднання гармонійних та напружених аспектів створює відповідну робочу атмосферу. У цей час сприятливе проведення важливих переговорів. Гнучкість мислення, активізація творчих і креативних здібностей дозволяє прийняти правильне рішення, вигідне обом сторонам.

12 січня, четвер, день Юпітера

21-й місячний день починається о 22:01

Місяць у Діві

Гармонійний аспект Місяць-Сонце дає психічну врівноваженість, хороше самопочуття та працездатність, відкриває зв'язок зі своєю підсвідомістю. День справедливості, об'єднання людей та рухи вперед. Зростає внутрішня гармонія, покращуються взаємини з протилежною статтю та взаєморозуміння з оточенням.

13 січня, п'ятниця, день Венери

22-й місячний день починається о 23:11

Місяць у Діві, з 04:56 – у Терезах

Період місяця без курсу – від 01:06 до 04:56

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Меркурій, тригон Місяць-Марс, опозиція Місяць-Юпітер.

Посилюється безладність мислення, з'являється метушливість, можуть виникнути складнощі з адекватним формулюванням своїх думок. Уява часто немає зв'язку з реальністю. Але день сприятливий для фізичної роботи, активного відпочинку, романтичних взаємин.

14 січня, субота, день Сатурна

22-й місячний день триває від ранку

Місяць у Терезах

Гармонійний аспект Місяць-Венера посилює інтуїцію, творчі здібності, ясніше стають справжні цілі та з'являються ресурси для їхнього досягнення. У цьому аспекті гармонізуються відносини із протилежною статтю. Активізується емоційна сфера, спрямованість до своїх ідеалів стає яскравішою. Відчуття набувають особливої глибини та м'якості.

15 січня, неділя, день Сонця

23-й місячний день починається о 00:24

Місяць у Терезах, від 14:03 – у Скорпіоні

Період місяця без курсу – від 10:39 до 14:03

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Сонце, тригон Місяць-Сатурн. Напружений аспект генерує енергію, створює напруженість психіки та змушує шукати шляхи вирішення найскладніших питань, а гармонійний аспект допомагає використовувати її ефективно та отримувати результати. Підвищуються самоконтроль та дисциплінованість, посилюється почуття обов'язку та справедливості.

16 січня, понеділок, день Місяця

24-й місячний день починається о 01:41

Місяць у Скорпіоні

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Меркурій, квадрат Місяць-Венера, опозиція Місяць-Уран.

Поліпшується пам'ять, аспект сприяє вивченню нових наук чи мов. Для цього може принести складнощі у взаємини з протилежною статтю, які стають нестійкими і надмірно емоційними, можливо, навіть конфліктними. Можливі часті перепади настрою та неадекватні емоційні реакції на навколишню дійсність.

17 січня, вівторок, день Марсу

25-й місячний день починається о 03:02

Місяць у Скорпіоні, з 19:32 – у Стрільці

Період місяця без курсу – від 16:26 до 19:32

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Сонце, квадрат Місяць-Сатурн створюють психологічний клімат, що тисне, дає відчуття несправедливості життя, часто-густо виникають необґрунтовані взаємні претензії. Але всі неприємності, що виникли протягом дня, зникнуть без сліду і не принесуть серйозних наслідків, тому не варто на них фіксуватися.

18 січня, середа, день Меркурія

26-й місячний день починається о 04:27

Місяць у Стрільці

Місячні аспекти з планетами: опозиція Місяць-Марс, тригон Місяць-Юпітер. Обставини дня змушують робити вибір, стосунки із протилежною статтю стають напруженими.

Можуть виявлятися спалахи агресії та дратівливості, а також нетерпимість до чужих потреб. Час не підходить для активних дій, що потребують твердості, сміливості та великої напруженості сил.

19 січня, четвер, день Юпітера

27-й місячний день починається о 05:51

Місяць у Стрільці, від 21:08 – у Козорозі

Період місяця без курсу – від 12:08 до 21:08

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Венера, секстиль Місяць-Сатурн. Сприятливий день, добре вдається планування та вирішення найважливіших питань. Тверезість розуму та сила духу відкривають шлях до потаємних знань. У всіх справах супроводжує успіх і щастя, день підходить для звернення до офіційних інстанцій, соціальних служб, фінансових установ, у тому числі за кордоном.

20 січня, п'ятниця, день Венери

28-й місячний день починається о 07:06

Місяць у Козорозі

Місячні аспекти з планетами: з'єднання Місяць-Меркурій, квадрат Місяць-Юпітер, тригон Місяць-Уран.

Суперечливий день, планетарні енергії сприяють підвищеній емоційності, власні почуття та егоїзм можуть сильно роздмухуватися. Несподіваний поворот у справах пов'язаний із непередбаченими зовнішніми обставинами, але, найімовірніше, це призведе до більшої ефективності у найближчому майбутньому.

21 січня, субота, день Сатурна

29-й місячний день починається о 08:04

Місяць у Козорозі, від 20:28 – у Водолії

Період місяця без курсу – від 17:52 до 20:28

Посилюється прагнення всього нового, розширюються горизонти. День сприятливий для групової роботи. Мислення стає нестандартним, багато завдань вирішується за допомогою інтуїції, творчого підходу до справ.

Молодик о 22:53 за київським часом у знаку Водолій, і від цього моменту починається новий місячний цикл.

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