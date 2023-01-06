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В "Укрэнерго" дали неутешительный прогноз по отключению света: в чем причина

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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В "Укрэнерго" дали неутешительный прогноз по отключению света: в чем причина

Украинцев просят разумно потреблять электроэнергию.

Значительное похолодание, ожидаемое в ближайшее время, приведет к стремительному увеличению потребления. Пока энергосистема не в состоянии покрыть его в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, в том числе и самой мощной — Запорожской АЭС.

Об этом 6 января сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления. Они действуют с 8:00 до 23:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений.

Вчера, 5 января, из-за превышения лимитов в большинстве областей вводились аварийные отключения. В ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

Украинцев просят разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления.

Напомним, жителей Киевщины предупредили о резком похолодании в ближайшее время. Показатели градусников опустятся до -11 градусов. Прогнозируется также дождь, который перейдет в снег.

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Дата публикации
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