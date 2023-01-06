В Карпатах мороз и падает снег: атмосферное фото с горы Пип Иван

В Карпатах с утра 6 января падает снег. А еще на высокогорье мороз - температура воздуха опустилась до -8 градусов.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Отмечается, что в январское утро в горах лежит снег и туман. На Пип Иван немного ветрено.

"По состоянию на 10:00, 06.01.2023 на горе Пип Иван Черногорский облачно, туман, ветер западный, 6 м/с, температура воздуха -8°С. Падает снег", - говорится в сообщении.

Погода на Пип Иван 6 января. / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, синоптики сообщали, что в канун Рождества в Украине будут умеренные осадки. В северной части на дорогах местами гололедица. В большинстве регионов страны днем будет 0-5° тепла.

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