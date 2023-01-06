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У Карпатах мороз і падає сніг: атмосферне фото з гори Піп Іван

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Карпатах мороз і падає сніг: атмосферне фото з гори Піп Іван

Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У горах лежить сніг.

У Карпатах зранку 6 січня падає сніг. А ще на високогір'ї мороз - температура повітря опустилася до -8 градусів.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Зазначається, що січневого ранку в горах лежить сніг та є туман. На Піп Іван трошки вітряно.

"Станом на 10:00, 06.01.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер західний, 6 м/с., температура повітря -8°С. Падає сніг", - йдеться у повідомленні.

Погода на Піп Іван 6 січня. / © facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Погода на Піп Іван 6 січня. / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що у переддень Різдва в Україні будуть помірні опади. В північній частині на дорогах подекуди ожеледиця. У більшості регіонів країни вдень буде 0-5° тепла.

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Дата публікації
Перегляди
173
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