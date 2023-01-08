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Курс валют в Украине на 8 января: сколько стоят доллар и евро

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
4895
Время на прочтение
1 мин
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Курс валют в Украине на 8 января: сколько стоят доллар и евро

Фото: Associated Press

Цена евро в обменных пунктах несколько снизилась по сравнению с предыдущим днем.

В воскресенье, 8 января, средний курс доллара в обменных пунктах составляет 40,78 грн, а за евро просят 42,65 грн.

Об этом сообщает финансовый портал Минфин.

Курс ПриватБанка:

  • доллар: покупка – 40,0; продажа – 40,5;
  • евро: покупка – 41,3; продажа – 42,3.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 36,57 грн/доллар. Курс евро – на уровне 38,77 за евро.

Напомним, 4 октября стало известно, что в госбюджет на 2023 год правительство Украины заложило технический расчетный курс валют на уровне 42,2 грн за дол.

В НБУ заявили, что курс валют в Украине уже не реагирует на обстрелы РФ, а также подчеркнули, что его колебания в течение года будут несущественными.

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Дата публикации
Просмотры
4895
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