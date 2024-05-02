В двух областях сократят комендантский час на Пасху

Продолжительность комендантского часа сократят в некоторых областях Украины.
В двух областях Украины, Кировоградской и Хмельницкой, по решению местных властей сократят продолжительность комендантского часа.
Об этом сообщили в областных военных администрациях.
Следовательно, в Кировоградской области комендантский час 5 мая продлится с 00:00 до 04:00, а в Хмельниской — с 00:00 до 03:00.
В остальных областях время остается без изменений.
Комендантский час в Украине
В Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Тернопольской областях, в Запорожье и Запорожском районе комендантский час длится с 00:00 до 05:00.
В Полтавской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской — с 00:00 до 04:00.
В Сумской и Харьковской – с 23:00 до 05:00.
В Донецкой, Луганской, Херсонской, на неоккупированной части Запорожской, кроме облцентра и Запорожского района, – с 21:00 до 05:00.
В Закарпатье комендантского часа нет.
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